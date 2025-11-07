Φονική συμπλοκή οπαδών: «Βαθύ λαρύγγι»… έδωσε τον «καθαριστή» της σκηνής του εγκλήματος

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Ένα τηλεφώνημα που έγινε το πρωί της περασμένης Τρίτης στην Αστυνομία έδωσε μία άγνωστη διάσταση στην έρευνα για τη φονική συμπλοκή οπαδών στη Χαλκίδα.

Διαβάστε επίσης

Άντρας που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του ανέφερε αυτολεξεί ότι 30χρονος οπαδός που περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες «πήγε με το αμάξι του στο σημείο όπου έγινε η φασαρία και μάζεψε όλα τα όπλα για να μην βρείτε τίποτα».

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας έκριναν ως βάσιμο το τηλεφώνημα, διότι ο 30χρονος είχε μπει ξανά στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. λόγω της συμμετοχής του σε μία σκληροπυρηνική ομάδα οπαδών στην Εύβοια. Έτσι ερευνήθηκαν βίντεο καταστήματος και εντοπίστηκε ένα αυτοκίνητο μάρκας Peugeot να κινείται στην οδό Αχαΐας και να διασχίζει την οδό Ληλαντίων. Στη συνέχεια στάθμευσε δίπλα σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ και βγήκαν από το όχημα ο οδηγός και ο συνοδηγός. Τα δύο αυτά άτομα φαίνονταν να περισυλλέγουν πειστήρια της υπόθεσης, με σκοπό -κατά την ΕΛ.ΑΣ.- να τα εξαφανίσουν.

Όταν οι αστυνομικοί ανέκριναν τον 30χρονο, εκείνος φέρεται να είπε πως αφού ο ίδιος απομάκρυνε από το σημείο της συμπλοκής ορισμένα αντικείμενα, στη συνέχεια τα πέταξε μέσα σε χωράφι που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το σπίτι του. Οι αστυνομικοί τον οδήγησαν στην περιοχή για να τους υποδείξει το ακριβές σημείο, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε μία ζώνη στρατιωτικού τύπου.

Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε με οπαδό της ίδιας παρέας, ηλικίας 19 ετών, ο οποίος συνοδευόμενος από αστυνομικούς μεταφέρθηκε σε μη περιφραγμένο χωράφι μεταξύ των οδών Αχαΐας και Σαμοθράκης, όπου υπέδειξε που είχε ξεφορτωθεί μία μεγάλη σιδερένια ράβδο (σχεδόν ενός μέτρου) που είχε χρησιμοποιηθεί κατά την αιματηρή συμπλοκή.

Η Αστυνομία έχει ταυτοποιήσει ως εμπλεκόμενους στο περιστατικό οκτώ άτομα, τέσσερις οπαδούς της ΑΕΚ και τέσσερις οπαδούς του Ολυμπιακού. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου έπεσε νεκρός ο 20χρονος Μ.Ρ., ο οποίος δέχτηκε θανατηφόρο χτύπημα από μαχαίρι στο στήθος. Οι οκτώ συλληφθέντες θα απολογηθούν στον Ανακριτή σήμερα Παρασκευή, ενώ ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος ήταν αυτός που δολοφόνησε με μαχαίρι τον 20χρονο. Ένας παράγοντας που δυσχεραίνει την έρευνα είναι ότι έχουν εξαφανιστεί πειστήρια, όπως μαχαίρια που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συμπλοκή. Υπενθυμίζεται ότι υπήρξαν και δύο τραυματίες που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο.

Η φονική συμπλοκή έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας με την Αστυνομία να ειδοποιείται για πρώτη φορά στις 22.54 από μία γυναίκα που ανέφερε ότι περνώντας από την οδό Ληλαντίων στη Χαλκίδα είδε 6-7 άντρες με κουκούλες και ρόπαλα στα χέρια να τσακώνονται.

Λίγα λεπτά αργότερα στις 23.00 η Αστυνομία ειδοποιήθηκε για ένα αυτοκίνητο που μπήκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, στάθμευσε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και αποβίβασε έναν τραυματισμένο νεαρό. Στη συνέχεια οι γιατροί ενημέρωσαν την Ασφάλεια ότι ο 20χρονος έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και κατέληξε.

Ακολουθώντας τα ίχνη του αυτοκινήτου που εμφανίστηκε στο νοσοκομείο οι αστυνομικοί άρχισαν να ξετυλίγουν το κουβάρι της υπόθεσης.

ieidiseis.gr