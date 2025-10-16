Φοινικούντα: Το μυστικό «ραντεβού» των δραστών πριν τη σύλληψη

Στα δικαστήρια της Καλαμάτας οδηγήθηκαν την Τετάρτη, οι δύο κατηγορούμενοι για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Οι δύο νεαροί κατηγορούμενοι έφτασαν λίγο πριν τις 6:30 το απόγευμα στα δικαστήρια, με διαφορετικά περιπολικά.

Με σκυμμένα κεφάλια και τα χέρια να καλύπτουν τα πρόσωπά τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, όπου παρέμειναν για περίπου μισή ώρα.

Τα προφίλ των δύο κατηγορουμένων – «Φίλοι χρόνια»

Οι δύο 22χρονοι γνωρίζονται χρόνια, καθώς ζουν στην ίδια περιοχή της Καλλιθέας, σε απόσταση μόλις λίγων λεπτών ο ένας από τον άλλον. Όπως λένε όσοι τους γνώριζαν, ήταν στενοί φίλοι, με συχνές επαφές και κοινές παρέες.

Ο ένας εκ των δύο, ο συνεργός που παραδόθηκε οικειοθελώς στη ΓΑΔΑ, σύμφωνα με φίλους και συγγενείς, ήταν άνθρωπος ήρεμος, με όνειρο να ενταχθεί στις ειδικές δυνάμεις του στρατού. Το τελευταίο διάστημα εργαζόταν ως οδηγός delivery, ενώ στο παρελθόν είχε εργαστεί και σε οικοδομές.

Στα 16 του είχε συλληφθεί μαζί με άλλους δύο ανήλικους για διαρρήξεις αυτοκινήτων στο Φάληρο – η μοναδική φορά που είχε απασχολήσει τις αρχές μέχρι και την πρόσφατη παράδοσή του, όπως αναφέρει το Star.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο άνδρας με την τραγιάσκα που φέρεται ως εκτελεστής, είχε δημιουργήσει ανησυχία στη γειτονιά του λόγω της συμπεριφοράς του. Γείτονές του αναφέρουν ότι συχνά ακούγονταν φασαρίες από το διαμέρισμά του, παρότι δεν είχε απασχολήσει επίσημα την αστυνομία.

Το μυστικό ραντεβού πριν τη σύλληψη

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, οι δύο κατηγορούμενοι συναντήθηκαν μυστικά μία ημέρα πριν από τη σύλληψη. Μετά το φονικό, και αφού είχαν επιστρέψει στην Αθήνα, ο φερόμενος συνεργός και ο φερόμενος εκτελεστής επικοινώνησαν και έδωσαν ραντεβού που διήρκεσε λίγα λεπτά.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη τι ακριβώς ειπώθηκε μεταξύ τους, ωστόσο οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν αν η συνάντηση αυτή είχε σκοπό να «θολώσει» τα νερά και να δυσκολέψει την έρευνα.

Την επόμενη ημέρα, όταν παραδόθηκε ο συνεργός στη ΓΑΔΑ, οι καταθέσεις των δύο φίλων παρουσίασαν σημαντικές διαφορές, γεγονός που εντείνει το ενδιαφέρον των αρχών για τον ρόλο του καθενός.

Η αστυνομία περιμένει πλέον την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για να ταυτοποιήσει τον πιθανό ηθικό αυτουργό και να «δέσει» πλήρως την υπόθεση. Οι δύο 22χρονοι θα επιστρέψουν στα δικαστήρια της Καλαμάτας την Κυριακή, όπου θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.

