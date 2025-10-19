Φοινικούντα: Χωρίς ίχνη πυρίτιδας τα ρούχα του φερόμενου ως δολοφόνου του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Νέα στοιχεία για την υπόθεση δολοφονίας στη Φοινικούντα, έρχονται στο φως.

Τα νέα δεδομένα περιπλέκουν ακόμα περισσότερο τη διπλή δολοφονία, αφού σύμφωνα με το Star, δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στον ρουχισμό του φερόμενου ως εκτελεστή του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Κωνσταντίνου Τομαρά και του επιστάτη.

Διαβάστε επίσης

Πρόκειται για τα ρούχα και τον εξοπλισμό που εντόπισαν οι Αρχές στο σπίτι του και τα οποία φαίνεται να φορούσε κατά την ημέρα της διπλής ανθρωποκτονίας, τα οποία και εξετάσθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Κρίσιμες είναι οι επόμενες ημέρες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, με τους αστυνομικούς να επιταχύνουν τις ενέργειές τους, καθώς και όσα εμπιστευτικά φέρεται να έλεγε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ σε φίλη του λίγες μέρες πριν δολοφονηθεί.

«Είναι δύο εβδομάδες που με πυροβόλησαν στο κεφάλι, πήγα νοσοκομείο, τώρα είμαι κάμπινγκ. Κρατώ την ψυχραιμία μου και προσπαθώ μέσω της αστυνομίας να βρω τι κρύβεται από πίσω, γιατί δεν έχω πειράξει κουνούπι. Ζούμε σε ένα τρελό άπληστο κόσμο».

Ο 68χρονος αναφερόταν στην επίθεση που είχε δεχθεί στις αρχές του Σεπτέμβρη με το αεροβόλο, σύμφωνα με το Star. Προσπαθούσε να καταλάβει ποιος και γιατί θέλει το κακό του. Αυτά φέρεται να μετέφερε στους αστυνομικούς η κοντινή του φίλη, δείχνοντας μηνύματα που είχαν ανταλλάξει στο viber.

Το Ανθρωποκτονιών αναλύει πυρετωδώς τις άρσεις του τηλεφωνικού απορρήτου αλλά και ένα τεράστιο υλικό που έχει συγκεντρώσει από 300 κάμερες ασφαλείας σε Μεσσηνία και Αθήνα.

Μετά και τη νέα κατάθεση του ανιψιού, η ανακρίτρια Καλαμάτας κάλεσε και τον εργοδότη ενός εκ των κατηγορούμενων.

newsbomb.gr