Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων στον νομό Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας

Ανακοινώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα (από 19 έως 25 Ιανουαρίου του έτους 2026) τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, θα είναι τα ακόλουθα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ:

Δευτέρα (19-01-2026) και ώρες από 18:00 έως 24:00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Γρεβενά- Μεγάλο Σειρήνι – Μικρό Σειρήνι – Αμυγδαλιές – Αηδόνια – Κληματάκι – Άγιος Γεώργιος – Κιβωτός – Τραπεζούντα – Κοκκινιά – Πολύδενδρο – Ταξιάρχης – Μηλιά – Βατόλακκος – Ελεύθερο β και α –Ασπρόκαμπος – Μυρσίνη – Γρεβενά.

Γρεβενά- Μεγάλο Σειρήνι – Μικρό Σειρήνι – Αμυγδαλιές – Αηδόνια – Κληματάκι – Άγιος Γεώργιος – Κιβωτός – Τραπεζούντα – Κοκκινιά – Πολύδενδρο – Ταξιάρχης – Μηλιά – Βατόλακκος – Ελεύθερο β και α –Ασπρόκαμπος – Μυρσίνη – Γρεβενά. Τρίτη (20-01-2026) και ώρες από 18:00 έως 24:00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ : Γρεβενά – Δεσπότης – Πηγαδίτσα – Σιταράς – Κηπουρειό – Πριονιά – Καλλιθέα – Κρανιά – Μικρολίβαδο – Γρεβενά.

Γρεβενά – Δεσπότης – Πηγαδίτσα – Σιταράς – Κηπουρειό – Πριονιά – Καλλιθέα – Κρανιά – Μικρολίβαδο – Γρεβενά. Τετάρτη (21-01-2026) και ώρες από 18:00 έως 24:00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ : Γρεβενά – Μαυραναίοι – Μαυρονόρος – Κοσμάτι – Σταυρός – Παρώρειο – Τρίκωμο – Μοναχίτι – Ζιάκας – Σπήλαιο – Αβδέλλα – Περιβόλι – Γρεβενά.

Γρεβενά – Μαυραναίοι – Μαυρονόρος – Κοσμάτι – Σταυρός – Παρώρειο – Τρίκωμο – Μοναχίτι – Ζιάκας – Σπήλαιο – Αβδέλλα – Περιβόλι – Γρεβενά. Πέμπτη (22-01-2026) και ώρες από 09:00 έως 15:00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Γρεβενά – Μαυραναίοι – Αναβρυτά – Πολυνέρι – Λάβδα – Πανόραμα – Σμίξη – Αλατόπετρα – Πρόσβορο – Αετιά – Φιλιππαίοι – Σαμαρίνα – Δοτσικό – Μεσολούρι – Γρεβενά.

Γρεβενά – Μαυραναίοι – Αναβρυτά – Πολυνέρι – Λάβδα – Πανόραμα – Σμίξη – Αλατόπετρα – Πρόσβορο – Αετιά – Φιλιππαίοι – Σαμαρίνα – Δοτσικό – Μεσολούρι – Γρεβενά. Παρασκευή (23-01-2026) και ώρες από 09:00 έως 15:00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ : Γρεβενά – Καλαμίτσι – Πόρος – Μικροκλεισούρα – Πιστικό –Κνιδή – Πυλωροι – Βάρη – Έξαρχος – Ποντινή – Παλαιοχώρι – Νεοχώρι – Δίπορο – Σαρακήνα – Κεντρό – Νησί – Αγαλαίοι – Ιτέα -Αγάπη – Καλόχη – Γρεβενά.

Γρεβενά – Καλαμίτσι – Πόρος – Μικροκλεισούρα – Πιστικό –Κνιδή – Πυλωροι – Βάρη – Έξαρχος – Ποντινή – Παλαιοχώρι – Νεοχώρι – Δίπορο – Σαρακήνα – Κεντρό – Νησί – Αγαλαίοι – Ιτέα -Αγάπη – Καλόχη – Γρεβενά. Κυριακή (25-01-2026) και ώρες από 18:00 έως 24:00

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Γρεβενά – Έλατος – Καληράχη – Μέγαρο – Κυπαρίσσι – Καλονή – Τρίκορφο – Δασύλλιο – Άγιος Κόσμας – Κυδωνιές – Εκκλησίες – Λειψί – Ροδιά – Σύδενδρο – Οροπέδιο – Γρεβενά.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:

Δευτέρα (19-01-2026) και ώρες από 15.00 έως 22.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Καστοριά – Δισπηλιό – Μαυροχώρι – Πολυκάρπη – Τοιχιό – Μεταμόρφωση – Φωτεινή – Σταυροπόταμος – Μελισσότοπος – Βασιλειάδα – Βέργα – Κλεισούρα – Λιθιά – Κορησός – Αμπελόκηποι – Μηλίτσα – Κωσταράζι – Βογατσικό – Γέρμας – Δισπηλιό – Καστοριά.

Καστοριά – Δισπηλιό – Μαυροχώρι – Πολυκάρπη – Τοιχιό – Μεταμόρφωση – Φωτεινή – Σταυροπόταμος – Μελισσότοπος – Βασιλειάδα – Βέργα – Κλεισούρα – Λιθιά – Κορησός – Αμπελόκηποι – Μηλίτσα – Κωσταράζι – Βογατσικό – Γέρμας – Δισπηλιό – Καστοριά. Τρίτη (20-01-2026) και ώρες από 09.00 έως 15.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Καστοριά – Δενδροχώρι – Ιεροπηγή – Αγία Κυριακή – Οινόη – Άνω και Κάτω Πτεριά –Πολυάνεμος– Καλοχώρι –Τσάκωνη – Πεντάβρυσος – Ομορφοκκλησιά – Υψηλό – Αυγή –Χιλιόδενδρο – Ποριά – Καστοριά.

Καστοριά – Δενδροχώρι – Ιεροπηγή – Αγία Κυριακή – Οινόη – Άνω και Κάτω Πτεριά –Πολυάνεμος– Καλοχώρι –Τσάκωνη – Πεντάβρυσος – Ομορφοκκλησιά – Υψηλό – Αυγή –Χιλιόδενδρο – Ποριά – Καστοριά. Τετάρτη (21 -01-2026) και ώρες από 00 έως 15.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Καστοριά – Μανιάκοι – Κρανοχώρι – Άνω και Κάτω Πτελέα – Αγία Άννα – Νεστόριο –Κοτύλη – Κυψέλη – Επταχώρι – Χρυσή – Πευκόφυτο – Πεύκο – Καστοριά.

Καστοριά – Μανιάκοι – Κρανοχώρι – Άνω και Κάτω Πτελέα – Αγία Άννα – Νεστόριο –Κοτύλη – Κυψέλη – Επταχώρι – Χρυσή – Πευκόφυτο – Πεύκο – Καστοριά. Πέμπτη (22-01-2026)και ώρες από 09.00 έως 15.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Καστοριά – Κολοκυνθού – Μεσοποταμία – Καλοχώρι – Άνω και Κάτω Πτεριά –Κομνηνάδες – Διποταμία – Χιονάτο – Νεστόριο – Μελάνθιο – Νίκη – Λάγγα – Βράχος – Πετροπουλάκι – Καστοριά.

Καστοριά – Κολοκυνθού – Μεσοποταμία – Καλοχώρι – Άνω και Κάτω Πτεριά –Κομνηνάδες – Διποταμία – Χιονάτο – Νεστόριο – Μελάνθιο – Νίκη – Λάγγα – Βράχος – Πετροπουλάκι – Καστοριά. Παρασκευή (23-01-2026)και ώρες από 09.00 έως 15.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Καστοριά – Λεύκη – Κορομηλιά – Ν. Οικισμός Κορεστίων – Κρανιώνας – Μαυρόκαμπος –Χαλάρα – Μακροχώρι – Μελάς – Άνω Μελάς –Άγιος Αντώνιος – Βυσσινιά – Οξυά-Πολυκέρασος – Τοιχιό – Σιδηροχώρι – Κεφαλάρι – Απόσκεπος – Καστοριά.

Καστοριά – Λεύκη – Κορομηλιά – Ν. Οικισμός Κορεστίων – Κρανιώνας – Μαυρόκαμπος –Χαλάρα – Μακροχώρι – Μελάς – Άνω Μελάς –Άγιος Αντώνιος – Βυσσινιά – Οξυά-Πολυκέρασος – Τοιχιό – Σιδηροχώρι – Κεφαλάρι – Απόσκεπος – Καστοριά. Σάββατο(24-01-2026)και ώρες από 09.00 έως 15.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Καστοριά – Λαχανόκηποι – Λακκώματα – Κρύα Νερά – Σπήλαια – Ζευγοστάσιο – Άνω και Κάτω Περιβόλι – Καστανόφυτο – Άγ.Ηλίας – Σπήλιος – Κερασώνα – Ανθηρό – Νόστιμο –Βέλος – Διαλεκτό – Βοτάνι – Αμμουδάρα – Ασπροκκλησιά – Αμπελοχώρι – Ασπρονέρι –Κρεμαστή – Λάγουρα – Καστοριά.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ:

Τρίτη (20-01-2026) και ώρες από 07:00 έως 13:00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Ομαλή- Αγίασμα- Σταυροδρόμι- Διχείμαρο- Πλακίδα- Δαμασκηνιά- Κλεισώρεια- Δραγασιά-Ζώνη- Λυκνάδες- Λεύκη – ΆγιοςΘεόδωρος- Αχλαδιά- Κοιλάδι- ΆγιοιΑνάργυροι- Πολυκάστανο- Δάφνη -Ανθούσα- Τριάδα- Αυγερινός- Βυθός –Πεντάλοφος- Δίλοφος – Σωτήρας- Μόρφη- Βουχωρίνα- Κορυφή- Χρυσαυγή-Γλυκοκερασιά

Ομαλή- Αγίασμα- Σταυροδρόμι- Διχείμαρο- Πλακίδα- Δαμασκηνιά- Κλεισώρεια- Δραγασιά-Ζώνη- Λυκνάδες- Λεύκη – ΆγιοςΘεόδωρος- Αχλαδιά- Κοιλάδι- ΆγιοιΑνάργυροι- Πολυκάστανο- Δάφνη -Ανθούσα- Τριάδα- Αυγερινός- Βυθός –Πεντάλοφος- Δίλοφος – Σωτήρας- Μόρφη- Βουχωρίνα- Κορυφή- Χρυσαυγή-Γλυκοκερασιά Τετάρτη(21-01-2026)και ώρες από 19:00 έως 01:00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Δροσερό-Γαλάτεια – Ολυμπιάδα – Περδίκκας – Πεντάβρυσος – Ανατολικό – Κομνηνά- Μαυροδένδρι- Ποντοκώμη – Μεσόβουνο- Πύργοι-ΆγιοςΧριστόφορος –Καρυοχώρι- Σκάφη-Σπηλιά – Ερμακιά – Πτελεώνας -Ακρινή –ΠροφήτηςΗλίας (Παρχάρια) – ΆγιοςΔημήτριος -Ρυάκιο-ΆγιοΠνεύμα-ΠαρχάριΤετραλόφου –Τετράλοφος – ΆγιοςΧαράλαμπος – Βοσκοχώρι- Αυγή – Καπνοχώρι- ΆγιοιΘεόδωροι -Λεβέντης-Πολύμυλος – ΖωοδόχοςΠηγή-ΑγίαΠαρασκευή- Γαλάνη-Κρεμαστή- Θυμαριά – Κοιλάδα

Δροσερό-Γαλάτεια – Ολυμπιάδα – Περδίκκας – Πεντάβρυσος – Ανατολικό – Κομνηνά- Μαυροδένδρι- Ποντοκώμη – Μεσόβουνο- Πύργοι-ΆγιοςΧριστόφορος –Καρυοχώρι- Σκάφη-Σπηλιά – Ερμακιά – Πτελεώνας -Ακρινή –ΠροφήτηςΗλίας (Παρχάρια) – ΆγιοςΔημήτριος -Ρυάκιο-ΆγιοΠνεύμα-ΠαρχάριΤετραλόφου –Τετράλοφος – ΆγιοςΧαράλαμπος – Βοσκοχώρι- Αυγή – Καπνοχώρι- ΆγιοιΘεόδωροι -Λεβέντης-Πολύμυλος – ΖωοδόχοςΠηγή-ΑγίαΠαρασκευή- Γαλάνη-Κρεμαστή- Θυμαριά – Κοιλάδα Πέμπτη (22-01-2026) και ώρες από 19:00 έως 01:00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Αλιάκμωνας- Μελιδόνι-Χειμερινό-Μολόχα- Πλατανιά-Σήμαντρο- Σκαλοχώρι – Βελανιδιά- Στέρνα-Κρυονέρι-Ασπρούλα- Μεσόλογγος-Χορηγός- Λευκοθέα- Λευκαδιό- Βροντή-Απιδέα- Ρόκαστρο- Λούβρη -Κριμήνι- Ροδοχώρι -Ανθοχώρι- Φυτόκιο- Λουκόμι-Πυλωρί- Αξιόκαστρο- Κλήμα- Τραπεζίτσα- Πανάρετη– Πολύλλακο

Αλιάκμωνας- Μελιδόνι-Χειμερινό-Μολόχα- Πλατανιά-Σήμαντρο- Σκαλοχώρι – Βελανιδιά- Στέρνα-Κρυονέρι-Ασπρούλα- Μεσόλογγος-Χορηγός- Λευκοθέα- Λευκαδιό- Βροντή-Απιδέα- Ρόκαστρο- Λούβρη -Κριμήνι- Ροδοχώρι -Ανθοχώρι- Φυτόκιο- Λουκόμι-Πυλωρί- Αξιόκαστρο- Κλήμα- Τραπεζίτσα- Πανάρετη– Πολύλλακο Παρασκευή(23-01-2026) και ώρες07:00 έως13:00ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Ρύμνιο -Φρούριο- Μικρόβαλτο- Τρανόβαλτο- Λαζαράδες – Ελάτη- Λιβαδερό- Μεταξά-Τριγωνικό- Πολύραχο- Προσήλιο-Λάβα-Καστανιά- Παλαιογράτσανο Καταφύγιο- Βελβεντό- Αγία Κυριακή-Αυλές- Γούλες-Κρανίδια-Πλατανόρευμα

Ρύμνιο -Φρούριο- Μικρόβαλτο- Τρανόβαλτο- Λαζαράδες – Ελάτη- Λιβαδερό- Μεταξά-Τριγωνικό- Πολύραχο- Προσήλιο-Λάβα-Καστανιά- Παλαιογράτσανο Καταφύγιο- Βελβεντό- Αγία Κυριακή-Αυλές- Γούλες-Κρανίδια-Πλατανόρευμα Κυριακή (25-01-2026)και ώρες από 19:00 έως 01:00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ:ΝέοΚλείτος – Πρωτοχώρι – Λευκοπηγή-ΑγίαΠαρασκευήΡοδιανή -Κερασιά- Κτένι- Αιανή- Χρώμιο-Καισαρειά- Κήπος- ΚάτωΚώμη- Μηλιά -ΆνωΚώμη- Σπάρτο- Κοντοβούνι- Σταυρωτή-Πύργος- Ανατολή- Αμυγδαλιά- Βαθύλακκος- Νεραΐδα- Αύρα- Ίμερα- Πολύφυτος -Πετρανά- Μεσσιανή- Κουβούκλια- Ροδίτης- Λεύκαρα- Οινόη- Πτελέα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ: