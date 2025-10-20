Φοινικούντα: Ακόμα δύο πρόσωπα στο κάδρο του Ανθρωποκτονιών – Κρίσιμο το επόμενο 24ωρο

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Διαβάστε επίσης

Στο συμπέρασμα ότι υπήρχε στην ευρύτερη περιοχή του κάμπινγκ στη Φοινικούντα άγνωστο πρόσωπο, το οποίο βοήθησε στη διαφυγή του συνεπιβάτη του λευκού σκούτερ, κατατείνουν τα δεδομένα που αναλύει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών που συνεχίζει να ερευνά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

«Μετά το έγκλημα ο 22χρονος συνεπιβάτης του σκούτερ αποβιβάστηκε από το σκούτερ και χωρίστηκε από τον οδηγό σε απόσταση 300 μέτρων από το κάμπινγκ. Εκτιμάται ότι διανυκτέρευσε κάπου, πριν φύγει την επόμενη ημέρα με το ΚΤΕΛ από την Καλαμάτα για την Αθήνα. Που πέρασε το βράδυ της δολοφονίας; Το πιθανότερο είναι να υπήρχε τρίτο πρόσωπο που είτε ανέλαβε να τον μεταφέρει με αυτοκίνητο στην Καλαμάτα είτε του παρείχε στέγη. Οι κάμερες αποκάλυψαν ότι λέει αλήθεια ότι αναχώρησε την επομένη από τα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας. Φαινόταν μάλιστα σε κατάσταση που δεν ταιριάζει με τον ισχυρισμό του ότι πήγε μέχρι την Καλαμάτα κολυμπώντας και περπατώντας. Δεν φαίνεται καταβεβλημένος στις κάμερες ούτε βρεγμένος», εξηγούν στο ieidiseis αστυνομικές πηγές.

Πριν εξαφανιστούν από τη Φοινικούντα οι 22χρονοι ξεφορτώθηκαν το περίστροφο του εγκλήματος αλλά και τη θήκη της κιθάρας, μέσα στην οποία είχαν τοποθετήσει τα σύνεργα της διπλής δολοφονίας.

Το Ανθρωποκτονιών συνεχίζει την ανάλυση των βίντεο που έχει συλλέξει για να διαλευκάνει τη διαδρομή διαφυγής του 22χρονου. Χθες Κυριακή επέστρεψε στην Αθήνα το κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών που συνέλεξε νέο οπτικό υλικό και σήμερα θα ξεκινήσει η εξέτασή του. Παράλληλα, σήμερα αναμένεται να λάβει η ΕΛ.ΑΣ. από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας τα αποτελέσματα από τις άρσεις του τηλεφωνικού απορρήτου. Συνολικά ζητήθηκε και επικυρώθηκε το «άνοιγμα» εφτά κινητών τηλεφώνων. Θα ακολουθήσει η επεξεργασία τους (για περίπου ένα 24ωρο) και στη συνέχεια τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στην αρμόδια Ανακρίτρια Καλαμάτας. Πρόκειται για καθοριστικής σημασίας αποτελέσματα, καθώς μπορεί να κρίνουν εάν θα διευρυνθεί ή όχι ο αριθμός των κατηγορουμένων.

Από την πλευρά της, η Ανακρίτρια Καλαμάτας πήρε το Σάββατο νέες καταθέσεις, ενώ έλαβε και τα αποτελέσματα της εργαστηριακής εξέτασης που έδειξαν ότι δεν βρέθηκε πυρίτιδα στα ρούχα του 22χρονου που φέρεται να πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη. Ο συγκεκριμένος νεαρός αρνείται ότι ήταν ο εκτελεστής και αμφισβητεί τόσο τα λεγόμενα του συνεργού του όσο και τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα που τον αναγνώρισε ως τον δολοφόνο. Όσον αφορά πάντως στα αποτελέσματα της πυρίτιδας, αστυνομικές πηγές εξηγούν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανιχνευτεί πυρίτιδα μετά από τόσο καιρό.

Οι αστυνομικοί πάντως επιμένουν ότι ακόμα δεν έχει διαλευκανθεί το κίνητρο του στυγερού εγκλήματος, διότι υπάρχουν κενά λογικής σε όσα έχουν πει μέχρι στιγμής οι δύο συλληφθέντες. Θεωρούν ότι είχαν εμπλοκή στην υπόθεση τουλάχιστον ακόμα δύο πρόσωπα. Η τρέχουσα εβδομάδα θεωρείται κρίσιμη για την εξέλιξη της υπόθεσης.

ieidiseis.gr