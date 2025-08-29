"Εύχομαι να γίνω Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ."

Η ανακοίνωση του Make A Wish για την πραγματοποίηση μίας ακόμα ευχής σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία:

Θέλω να γίνω ο αρχηγός των αστυνομικών! Να έχω στολή, παράσημα και καπέλο και να τους δίνω οδηγίες!

Έτσι μας είπε ο Εφραίμ, όταν τον ρωτήσαμε ποια ήταν η ευχή του. Να γίνει αρχηγός των αστυνομικών, όπως ονειρεύεται να είναι και το επάγγελμά του. Και σίγουρα θα το καταφέρει, κρίνοντας από την περίσσια γενναιότητα που πολεμάει την ασθένειά του. Μπορεί να αντιμετωπίσει τα πάντα!

Έτσι, ο Εφραίμ, φόρεσε την ειδικά για εκείνον ραμμένη στολή, επισκέφθηκε τη Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομίας, εκπαιδεύτηκε από τους ειδικούς και συμμετείχε σε ειδική αποστολή. Το όνειρό του έγινε πραγματικότητα κι εκείνος καμάρωνε για τα επιτεύγματά του.

Οι γονείς του μας είπαν, συγκινημένοι: «Ήταν πολύ συναισθηματική εμπειρία και για το παιδί και για εμάς. Χάρηκε πάρα πολύ. Πιστεύω ήταν αυτό που ονειρευόταν, έτσι μας το έλεγε συνέχεια».