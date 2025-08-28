PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Αστυνομικοί των ΜΑΤ και της Ο.Π.Κ.Ε. έσωσαν άνδρα

yat_intime
19:40 | 28/08/2025

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) στις Αρχές για την πτώση ενός ηλικιωμένου στα νερά του Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, λίγο μετά τις 13:00 ο άνδρας ηλικίας 85 ετών έπεσε στον Θερμαϊκό, κοντά στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Αστυνομικοί των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ που βρίσκονταν πλησίον του Μεγάρου Μουσικής λόγω των μέτρων ασφαλείας που έχουν τεθεί σε ισχύ για την παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, βούτηξαν αμέσως στη θάλασσα και έσωσαν τον ηλικιωμένο, τον οποίο περισυνέλεξε σκάφος του Λιμενικού.

Ο 85χρονος έχοντας τις αισθήσεις του παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

