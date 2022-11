Εύα Γερολυμάτου: Η λιμενικός από την Κεφαλονιά που ξεχώρισε σε αγώνες bodybuilding στην Κύπρο (ΦΩΤΟ)

Πριν περίπου 40 μέρες κάποιος μου είπε: Άμα Θέλεις… Μπορείς! Στα 40 λοιπόν ξεκίνησα για μια κατηγορία fitness bikini over 40 και επέστρεψα με την over 1.63 bikini + over all bikini! Δεν θα μπορούσα να παραλείψω και να μην ευχαριστήσω όλο αυτό το διάστημα τους συναδέλφους μου στο Λιμεναρχείο Κεφαλληνίας που έδειξαν κατανόηση και με βοήθησαν ο καθένας με τον τρόπο του!

Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές που πήραν μέρος! Σημασία δεν έχει η θέση αλλά η προσπάθεια, όλοι κοπιάσαμε, πεινάσαμε, κ κουραστήκαμε όμως ο μοναδικός αντίπαλος πάντα είναι ο εαυτός μας και κάθε φορά νίκη είναι να γίνεσαι η καλύτερη του εκδοχή!

Εύχομαι η επόμενη διοργάνωση να πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό!

Eva Gerolimatou | Facebook (Πηγή)

voicels.gr