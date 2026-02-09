Εξιτήριο για τον αστυνομικό που τραυματίστηκε εν ώρα υπηρεσίας τα ξημερώματα του Σαββάτου

Ένταση σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/2) στον χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ μια κοπέλα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο με αναπνευστικά προβλήματα.

Ο αστυνομικός κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει σήμερα εξιτήριο, ενώ είχε τραυματιστεί μετά από ρίψη βόμβας μολότοφ, που έπεσε πάνω του και του προκλήθηκαν ελαφρά τραύματα.

Την ίδια ώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τα εκτεταμένα επεισόδια, ενώ έχει ανοίξει εκ νέου η συζήτηση για την ελεγχόμενη πρόσβαση στους χώρους του Πανεπιστημίου.

Το υπουργείο Παιδείας, έχει ζητήσει πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές και έθεσε χρονοδιάγραμμα 48 ωρών για τα μέτρα ασφάλειας στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Ρεπορτάζ: Λία Χριστάρα

Πηγή: ertnews.gr