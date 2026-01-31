Εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής σε επιχείρηση στη Μυτιλήνη

Εξιχνιάστηκε, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, υπόθεση κλοπής, που διαπράχθηκε πριν από δέκα ημέρες περίπου σε επιχείρηση – αρτοποιείο στη Μυτιλήνη.

Ταυτοποιήθηκε ανήλικος ημεδαπός (17χρονος) για την εμπλοκή του στην υπόθεση αυτή και σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων προέκυψε ότι, ο 17χρονος μπήκε στην προαναφερόμενη επιχείρηση, παραβιάζοντας παράθυρο και αφαίρεσε από την ταμειακή μηχανή το χρηματικό ποσό των -225- ευρώ, καθώς και είδη άμεσης κατανάλωσης.

Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος γονέα του ανηλίκου, για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.