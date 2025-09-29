Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης στη Σάμο

Εξιχνιάστηκε, μετά από συστηματική και εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου, υπόθεση απάτης, που διαπράχθηκε πριν από εννέα μήνες περίπου, σε βάρος ημεδαπού – κατοίκου Σάμου.

Ταυτοποιήθηκε ημεδαπός (25χρονος) για την εμπλοκή του στην υπόθεση αυτή και σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον παθόντα, προσποιούμενος υπάλληλο λογιστικού γραφείου και χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την καταβολή επιδόματος, κατάφερε να τον πείσει, εξαπατώντας τον, να μεταφέρει το χρηματικό ποσό των -3.000- ευρώ μέσω αυτόματης ταμειολογιστικής μηχανής (ΑΤΜ), σε τραπεζικό λογαριασμό.

Κατά τη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης προέκυψε ότι, το παραπάνω χρηματικό ποσό μεταφέρθηκε σε τραπεζικό λογαριασμό που ανήκει στον ταυτοποιηθέντα δράστη, ενώ η τηλεφωνική επικοινωνία με τον παθόντα πραγματοποιήθηκε από τηλεφωνική σύνδεση που ήταν δηλωμένη σε στοιχεία αλλοδαπού υπηκόου τρίτης χώρας («αχυράνθρωπου» – «ghost person»).

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου.