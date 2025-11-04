Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης στη Λέσβο

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Πολιχνίτου, υπόθεση απάτης, που έλαβε χώρα στις 01-11-2025, σε βάρος ηλικιωμένης ημεδαπής, κατοίκου Πολιχνίτου Λέσβου.

Συνελήφθη, προχθες (02-11-2025) το μεσημέρι στη Μυτιλήνη αλλοδαπός (52χρονος), που ταυτοποιήθηκε για την εμπλοκή του στην υπόθεσή αυτή και σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης.

Ειδικότερα ο 52χρονος δράστης, εντοπίστηκε από αστυνομικούς απογευματινές ώρες στις 01-11-2025 στον αερολιμένα της Μυτιλήνης, ενώ επιχειρούσε να αναχωρήσει από το νησί της Λέσβου και στο πλαίσιο ελέγχου διαπιστώθηκε ότι στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα.

Κατά την προανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι, μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας, συνεργός του συλληφθέντα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη παθούσα προσποιούμενος ιατρό και χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης συγγενικού της προσώπου, την έπεισε να παραδώσει στον 52χρονο δράστη, ο οποίος μετέβη σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης, το χρηματικό ποσό των -2.400- ευρώ, χρυσή αλυσίδα, χρυσό δαχτυλίδι και χρυσό μενταγιόν.

Στην κατοχή του 52χρονου δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το χρηματικό ποσό των -2.100- ευρώ, καθώς και τα προαναφερόμενα κοσμήματα.

Σε βάρος του 52χρονου σχηματίστηκε αυτοτελής ποινική δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας την 01-11-2025 από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Κατά την ερευνητική διαδικασία προέκυψε επίσης ότι, στη συγκεκριμένη υπόθεση απάτης, εμπλέκονται τουλάχιστον -3- ακόμη άτομα.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.