Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης με υπολογιστή που διαπράχθηκε στην πόλη της Κοζάνης

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, υπόθεση απάτης με υπολογιστή που τελέστηκε σε βάρος -3- ημεδαπών, ενός άνδρα ηλικίας 66 ετών και -2- γυναικών ηλικίας 63 και 80 ετών, στην πόλη της Κοζάνης.

Ειδικότερα, ο 66χρονος, κατήγγειλε ότι το Μάρτιο του τρέχοντος έτους, άγνωστο άτομο επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του, προσποιούμενος τον λογιστή του και αφού του παρουσίασε ψευδή γεγονότα ως αληθή, κατάφερε και απέκτησε παράνομα πρόσβαση σε -3- ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς (e-banking) του ιδίου, της συζύγου και συγγενικού του προσώπου, μεταφέροντας συνολικά το χρηματικό ποσό των -4.440- ευρώ, σε έτερο τραπεζικό λογαριασμό.

Από τη συνδυαστική μελέτη και αξιοποίηση των στοιχείων που συνελέγησαν στο πλαίσιο της διενεργηθείσας αστυνομικής έρευνας και προανάκρισης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 42χρονης ημεδαπής, η οποία είναι κάτοχος του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο μεταφέρθηκε το ανωτέρω χρηματικό ποσό, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για απάτη με υπολογιστή.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης.