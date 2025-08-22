PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης με υπολογιστή που διαπράχθηκε στην πόλη της Κοζάνης

απατη
19:44 | 22/08/2025

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, υπόθεση απάτης με υπολογιστή που τελέστηκε σε βάρος 57χρονου ημεδαπού, στην πόλη της Κοζάνης.

Ειδικότερα, ο 57χρονος, κατήγγειλε ότι τέλη Φεβρουαρίου του τρέχοντος  έτους, άγνωστο άτομο αφού επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του, παρουσιάζοντάς του ψευδή γεγονότα ως αληθή, κατάφερε και απέκτησε παράνομα πρόσβαση στον ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό (e-banking) του και πραγματοποίησε μεταφορά -300- ευρώ, σε έτερο τραπεζικό λογαριασμό.

Από τη συνδυαστική μελέτη και αξιοποίηση των στοιχείων που συνελέγησαν στο πλαίσιο της διενεργηθείσας αστυνομικής έρευνας και προανάκρισης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία -2- ημεδαπών, ενός 50χρονου και μιας 46χρονης, οι οποίοι είναι κάτοχοι του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο μεταφέρθηκε το χρηματικό ποσό των -300- ευρώ, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για απάτη με υπολογιστή.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ
