Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης από το Αστυνομικό Τμήμα Πυθαγορείου Σάμου

Εξιχνιάστηκε, μετά από συστηματική και εμπεριστατωμένη έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Πυθαγορείου Σάμου, υπόθεση απάτης, που διαπράχθηκε πριν από εννιά μήνες περίπου, σε βάρος ημεδαπής – κατοίκου Σάμου.

Ταυτοποιήθηκαν -2- άτομα (ημεδαπός και αλλοδαπός) για την εμπλοκή τους στην υπόθεση αυτή και σε βάρος τους σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παθούσα, προσποιούμενος τον λογιστή και χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την καταβολή επιδόματος, κατάφερε να την πείσει, εξαπατώντας την, να μεταφέρει σε τραπεζικό λογαριασμό το χρηματικό ποσό των -3.000- ευρώ.

Κατά τη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης προέκυψε ότι, το παραπάνω χρηματικό ποσό μεταφέρθηκε σε τραπεζικό λογαριασμό που ανήκει στον ημεδαπό δράστη, ενώ η τηλεφωνική επικοινωνία με την παθούσα πραγματοποιήθηκε από τηλεφωνική σύνδεση του αλλοδαπού δράστη.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πυθαγορείου Σάμου.