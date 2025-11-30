Εξιχνιάστηκε σημαντική υπόθεση κλοπής σε οικία στη Χίο

Εξιχνιάστηκε, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, σημαντική υπόθεση κλοπής σε οικία στη Χίο.

Συνελήφθησαν, μετά από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών, τρία (3) άτομα (18χρονος αλλοδαπός, 17χρονος αλλοδαπός και 15χρονος ημεδαπός), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής (κατά συναυτουργία).

Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, απογευματινές ώρες προχθες (28-11-2025), ο 15χρονος και ο 17χρονος μπήκαν, με τη συνδρομή του 18χρονου ο οποίος είχε ρόλο «τσιλιαδόρου», στην προαναφερόμενη οικία, απ’ όπου αφαίρεσαν κοσμήματα και τιμαλφή εκτιμώμενης αξίας -50.000- ευρώ περίπου.

Κατά την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι, οι δράστες χρησιμοποίησαν για την είσοδο τους στη οικία, κλειδιά, που είχαν αφαιρέσει από σταθμευμένο ανασφάλιστο όχημα του ιδιοκτήτη της οικίας.

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των κλοπιμαίων.

Δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίστηκε και σε βάρος γονέων των ανηλίκων δραστών, για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.