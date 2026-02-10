PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Εξιχνιάστηκε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με εγκατάλειψη

κλοπη
18:39 | 10/02/2026

Εξιχνιάστηκε ύστερα από έρευνα του Τμήματος Τροχαίας Πρέβεζας σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας περίπτωση τροχαίου ατυχήματος που έλαβε χώρα το μεσημέρι της 03-02-2026, κατά το οποίο εμπλεκόμενος οδηγός εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, ο αλλοδαπός κατηγορείται ότι ενώ ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, όταν οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του τελευταίου, στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, χωρίς να προβεί στις επιβαλλόμενες από τον νόμο ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος.

Η σχηματισθείσα από το Τμήμα Τροχαίας Πρέβεζας δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Policenet.gr © | 2026 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis