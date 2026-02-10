Εξιχνιάστηκε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με εγκατάλειψη

Εξιχνιάστηκε ύστερα από έρευνα του Τμήματος Τροχαίας Πρέβεζας σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας περίπτωση τροχαίου ατυχήματος που έλαβε χώρα το μεσημέρι της 03-02-2026, κατά το οποίο εμπλεκόμενος οδηγός εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, ο αλλοδαπός κατηγορείται ότι ενώ ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, όταν οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του τελευταίου, στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, χωρίς να προβεί στις επιβαλλόμενες από τον νόμο ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος.

Η σχηματισθείσα από το Τμήμα Τροχαίας Πρέβεζας δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.