Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών υπόθεση αιματηρής συμπλοκής μεταξύ 26 ατόμων – 8 συλλήψεις

Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. υπόθεση συμπλοκής μεταξύ -26- ατόμων που έλαβε χώρα απογευματινές ώρες της 21-12-2025 στα Κάτω Πατήσια με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό -3- νεαρών.

Συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, πρωινές ώρες της 9-2-2026, -8- άτομα, ηλικίας από 16 έως και 24 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για συμπλοκή, απόπειρα ανθρωποκτονίας, απλή σωματική βλάβη και παραβάσεις των νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί φωτοβολίδων και περί όπλων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -20- άτομα

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 21-12-2025, δύο ομάδες νεαρών αποτελούμενες από -16- και -10- άτομα αντίστοιχα, συνεπλάκησαν με αφορμή προσωπικές διαφορές και επεισόδιο προ δύο ημερών μεταξύ δύο μελών τους, ενός 19χρονου και ενός 16χρονου.

Κατά τη συμπλοκή μεταξύ των δύο αντίπαλων ομάδων ατόμων, 18χρονος συλληφθείς τραυμάτισε σοβαρά στην κοιλιακή χώρα με τη χρήση μαχαιριού τύπου «karambit» τον 19χρονο και έναν έτερο 18χρονο ενώ ο 16χρονος τραυμάτισε σοβαρά με τη χρήση μαχαιριού 21χρονο στην κοιλιακή χώρα με αποτέλεσμα την διακομιδή των τραυματιών σε νοσοκομείο.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, μετά από ενδελεχή προανάκριση, ταυτοποίησαν τους νεαρούς που συμμετείχαν στην εν λόγω συμπλοκή και πρωινές ώρες της 9-2-2026 προέβησαν σε -8- συλλήψεις.

Μετά από έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

πιστόλι-ρέπλικα με -3- φυσίγγια,

-97- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-52- γραμμ. κοκαΐνης,

-51- γραμμ. μεθαμφεταμίνης,

-6- μαχαίρια,

-2- τρίφτες κάνναβης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των -5.105- ευρώ,

κροτίδα,

σιδερογροθιά,

πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων καθώς και

-9- κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.