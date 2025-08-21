Εξιχνιάστηκε ληστεία από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού

Εξιχνιάστηκε μετά από μεθοδική και συνεχή έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, υπόθεση ληστείας, που διαπράχθηκε στις 15-8-2025, στη Γαστούνη, με θύματα δύο 15χρονους.

Για την υπόθεση αυτή σχηματίσθηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία σε βάρος ενός 16χρονου και ενός 15χρονου, ο οποίοι έχουν εντοπιστεί και έχουν ομολογήσει τη διάπραξη της ληστείας.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, στις 15-8-2025, στο βράδυ, στη Γαστούνη οι δύο κατηγορούμενοι, πλησίασαν δύο 15χρονους και με την άσκηση σωματικής βίας τους απέσπασαν τα κινητά τους τηλέφωνα.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς σε συνοικισμό στη Γαστούνη και ομολόγησαν τις πράξεις τους, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα αποδώσουν οι αστυνομικοί στα δύο ανήλικα θύματα.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των δύο κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας/ Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.