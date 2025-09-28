Εξιχνιάστηκε κλοπή σε σπίτι στα Ιωάννινα

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, εξιχνιάστηκε κλοπή, που έλαβε χώρα την 03-09-2025 στα Ιωάννινα.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ημεδαπής, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα και την κατάλληλη αξιοποίηση ευρημάτων στον χώρο της κλοπής, η κατηγορούμενη εισήλθε σε σπίτι, από όπου αφαίρεσε χρηματικό ποσό -550- ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.