Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, εξιχνιάστηκε κλοπή που έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Βέροια.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 4 ημεδαπών ανδρών και 2 ανήλικων ημεδαπών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, για το αδίκημα της κλοπής.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Σεπτεμβρίου 2025, ο ένας ανήλικος μαζί με έναν ημεδαπό άνδρα και τον δεύτερο ανήλικο, εισήλθαν σε οικία και αφαίρεσαν 2 τηλεοράσεις και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

Επίσης, την επόμενη ημέρα ο ίδιος ανήλικος μαζί με άλλους 2 άνδρες, εισήλθαν ξανά στην ίδια οικία και αφαίρεσαν ηλεκτρικές συσκευές και άλλα αντικείμενα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα περισσότερα από τα ανωτέρω κλοπιμαία τα μετέφερε ο τέταρτος εκ των προαναφερόμενων ανδρών με όχημα ιδιοκτησίας του.

Η συνολική τους λεία ξεπερνά τις 2.300 ευρώ, ενώ προκάλεσαν φθορές αξίας πάνω από 2.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας.

Μέρος των κλοπιμαίων κατασχέθηκε και αποδόθηκε στη νόμιμο κάτοχο του.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.