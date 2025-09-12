Εξιχνιάστηκε κλοπή χρημάτων από ιδιωτικό ιατρείο στη Ρόδο

Εξιχνιάστηκε προχθες (Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου κλοπή χρημάτων από ιδιωτικό ιατρείο στη Ρόδο και συνελήφθησαν οι δράστες.

Πρόκειται δύο αλλοδαπούς (άνδρα και γυναικά) ηλικίας 67 και 62 ετών βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διάπραξη διακεκριμένης κλοπής κατά συναυτουργία.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, οι δράστες το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2025 επισκεπτόμενοι ως ασθενείς ιδιωτικό ιατρείο και αφαίρεσαν τμηματικά, με τη μέθοδο της απασχόλησης, μεγάλο χρηματικό ποσό.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, προσημειώθηκε χρηματικό ποσό, το οποίο τοποθετήθηκε σε σημείο του γραφείου της επιχείρησης και χθες έπειτα από ολοκλήρωση επίσκεψη τους στο ιατρείο, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο κατά τον οποίο βρέθηκαν στην κατοχή του ζευγαριού τα προσημειωμένα χρήματα.

Επιπλέον, σε έρευνα που έγινε στην κατοικία τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -1.300- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.