Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου υπόθεση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου εξιχνιάστηκε υπόθεση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος πεζής στην περιοχή του Πειραιά.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 16χρονου αλλοδαπού που διαμένει σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Πειραιά.

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες της 24-11-2025 σε κεντρικό σημείο του Πειραιά, ο 16χρονος θώπευσε γυναίκα η οποία κινούνταν πεζή και διέφυγε.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου μετά από προανάκριση ταυτοποίησαν τον 16χρονο ως δράστη και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του για το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.