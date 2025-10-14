Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας κλοπή από επιχείρηση

Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας κλοπή, που έλαβε χώρα πρώτες πρωινές ώρες της 04/10/2025 στην Άρτα.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ανήλικων ημεδαπών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι, αφαίρεσαν από το ταμείο επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούσε σε χώρο όπου διεξαγόταν εμποροπανήγυρη, χρηματικό ποσό -400- ευρώ και προϊόντα αξίας -150- ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.