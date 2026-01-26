Εξιχνιάστηκε αμέσως ληστεία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, εξιχνιάσθηκε αμέσως ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου ημεδαπού, η οποία διαπράχθηκε στις 23-01-2026 το μεσημέρι σε ευρύτερη περιοχή της Λαμίας.

Για την υπόθεση, ταυτοποιήθηκαν άμεσα δύο (2) ημεδαποί, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη για διάπραξη ληστείας, κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα οι ανωτέρω, μετέβησαν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο σε τροχόσπιτο, όπου διαμένει ο ηλικιωμένος και με την μέθοδο της απασχόλησης, αφαίρεσαν ένα πορτοφόλι, από το εσωτερικό του τροχόσπιτου, το οποίο περιείχε μικρό χρηματικό ποσό και διάφορα προσωπικά έγγραφα του παθόντα.

Ο ηλικιωμένος αντιλαμβανόμενος την σε βάρος του εγκληματική ενέργεια και στην προσπάθειά του να την αποτρέψει, απωθήθηκε από έναν εκ των κατηγορουμένων, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματισθεί ελαφρά. Ο παθών μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής όπου του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα και αποχώρησε.

Έπειτα από διενέργεια επιστάμενων αναζητήσεων στην ευρύτερη περιοχή, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λαμίας εντόπισαν και προσήγαγαν έναν εκ των ανωτέρω ημεδαπών, ο οποίος ταυτοποιήθηκε για τη ληστεία και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Από την ενδελεχή έρευνα, προέκυψαν ακολούθως τα στοιχεία ταυτότητας και του συνεργού του, ο οποίος αναζητείται για να συλληφθεί, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Το προαναφερόμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο κατασχέθηκε, ως μέσο διευκόλυνσης για την τέλεση της ληστείας.

Την προανάκριση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.