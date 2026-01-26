Αποστρατεύτηκε ο αστυνομικός διευθυντής Βασίλης Τρευλόπουλος… ως ευδοκίμως τερματίσας την αστυνομική του σταδιοδρομία

Ο μέχρι σήμερα αναπληρωτής γενικού αστυνομικού διευθυντή Δυτ. Μακεδονίας Βασίλης Τρευλόπουλος από το Τρανόβαλτο Κοζάνης, κατά τις κρίσεις της ΕΛΑΣ αποστρατεύτηκε, προαχθείς στο βαθμό του ταξιάρχου.

Διαβάστε επίσης

Ο Βασίλης Τρευλόπουλος αφήνει ανεξίτηλο το αποτύπωμα του αστυνομικού που σεβάστηκε την υπηρεσία και τους πολίτες, ενστερνιζόμενος πάντα αξίες και αρχές που επιβάλλεται να εμφορούνται κρατικοί λειτουργοί και μάλιστα αστυνομικοί που αγωνίζονται για την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Πηγή: efkozani.gr

Το Policenet.gr του εύχεται υγεία και κάθε καλό στη νέα περίοδο της ζωής του!