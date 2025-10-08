Εξιχνιάστηκε άμεσα υπόθεση απάτης από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου

Εξιχνιάστηκε άμεσα υπόθεση εξαπάτησης και προχθες (Δευτέρα 06.10.2025) το πρωί συνελήφθη στη Ρόδο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου ένας 30χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη.

Ειδικότερα, όπως εξακριβώθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, ο δράστης ανάρτησε σε ιστοσελίδα αγοραπωλησίας οχημάτων αγγελία πώλησης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου και κατάφερε να εξαπατήσει δύο άτομα τα οποία του κατέβαλαν χρήματα ως προκαταβολή και στην συνεχεία διέκοψε την επικοινωνία μαζί τους, χωρίς να ολοκληρωθεί η πώληση.

Σε προγραμματισμένο ραντεβού που οργανώθηκε από συγγενικό πρόσωπο καταγγέλλοντα που παρουσιάστηκε ως πιθανή αγοραστής, για το οποίο ενημερώθηκε η Αστυνομία, εμφανίσθηκε ο 30χρονος και συνελήφθη.

Το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ως ’’δόλωμα’’ κατασχέθηκε.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η αρμόδια Εισαγγελία Αρχή.

Με αφορμή το παραπάνω περιστατικό υπενθυμίζεται ότι οι δράστες χρησιμοποιούν δύο διαφορετικές μεθοδολογίες, που περιγράφονται ως εξής:

α) Εμφανίζονται ως υποψήφιοι αγοραστές οχημάτων

μέσω του διαδικτύου, αναζητούν και βρίσκουν ηλεκτρονικές αγγελίες πώλησης οχημάτων, παντός τύπου, με σκοπό την εξαπάτηση των ιδιοκτητών τους,

αφού έρχονται σε επικοινωνία με τους κατόχους των οχημάτων, συμφωνούν για την αγορά και το αντίτιμο της συναλλαγής,

στη συνέχεια, επιδεικνύουν στον πωλητή του οχήματος είτε ανύπαρκτο αριθμό λογαριασμού, στον οποίο φαίνεται ψευδής ηλεκτρονική μεταφορά του αντιτίμου της συναλλαγής στο λογαριασμό του, είτε πλαστές βεβαιώσεις μεταφοράς εμβασμάτων στον προαναφερθέντα λογαριασμό,

οι πωλητές των οχημάτων παραπλανούνται – πείθονται και χωρίς να έχουν διασταυρώσει αν είναι πραγματική η μεταφορά χρημάτων, υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις μεταβίβασης οχήματος, τις οποίες οι δράστες χρησιμοποιούν για την μεταβίβαση του οχήματος στο όνομά τους,

οι δράστες, έχοντας στην κατοχή τους το όχημα εξαφανίζονται, χωρίς να καταβάλλουν το αντίστοιχο τίμημα και συνήθως προβαίνουν στην άμεση μεταπώληση του οχήματος.

β) Εμφανίζονται ως πωλητές των οχημάτων

καταχωρούν μέσω διαδικτύου ηλεκτρονικές αγγελίες πώλησης εικονικών οχημάτων, παντός τύπου, με σκοπό την εξαπάτηση υποψήφιων αγοραστών. Σε πολλές περιπτώσεις προσφέρουν τα προς πώληση οχήματα σε δελεαστικές τιμές,

οι υποψήφιοι αγοραστές έρχονται σε επικοινωνία μαζί τους και χωρίς να έχουν δει στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το προς πώληση όχημα, πείθονται για τη φερεγγυότητα του υποτιθέμενου πωλητή και συμφωνούν για την αγορά του,

στη συνέχεια, καταβάλλουν σε λογαριασμό Πιστωτικού Ιδρύματος που τους υποδεικνύεται από τους δράστες το αντίτιμο που έχει συμφωνηθεί, ως προκαταβολή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν το προς αγορά όχημα βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή, πείθονται και καταβάλλουν αντίτιμο και για τη μεταφορά του,

οι δράστες, εφόσον τα χρήματα έχουν καταβληθεί στον υποδεικνυόμενο από αυτούς λογαριασμό, διακόπτουν κάθε επικοινωνία με τον υποψήφιο αγοραστή και εκταμιεύουν απευθείας το χρηματικό ποσό που κατατέθηκε στο Πιστωτικό Ίδρυμα.

Τονίζεται ότι οι δράστες αποφεύγουν την αυτοπρόσωπη παρουσία με τους παθόντες, επιδιώκοντας αποκλειστικά και μόνο την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους, μέσω διαφόρων τηλεφωνικών συνδέσεων ή τη διαμεσολάβηση τρίτων προσώπων, για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εντοπισμού και σύλληψής τους.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου για την πρόληψη και αποτροπή τέτοιων περιστατικών, συνιστά:

σε περιπτώσεις που κατά την πώληση οχήματος επιδεικνύεται από τον υποψήφιο αγοραστή απόδειξη ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων ή βεβαίωση πληρωμής μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, να γίνεται διασταύρωση μέσω του Πιστωτικού Ιδρύματος, προκειμένου να διαπιστώνεται το αληθές της μεταφοράς χρημάτων,

για την ευχερέστερη και άμεση επαλήθευση της πληρωμής και πριν την παροχή στον ενδιαφερόμενο αγοραστή του αριθμού λογαριασμού για την κατάθεση των χρημάτων, ενδείκνυται η έκδοση κωδικών e-banking του εν λόγω λογαριασμού, γνωστοποιώντας παράλληλα στον υποψήφιο αγοραστή την ύπαρξή τους, με σκοπό την αποθάρρυνσή του, σε περίπτωση ενδεχόμενης εξαπάτησης,

σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων σε υποψήφιο πωλητή, να διασταυρώνετε τα στοιχεία του, ως δικαιούχου του υποδεικνυόμενου λογαριασμού (Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ.),

να αποφεύγετε την προκαταβολή χρημάτων σε ιδιώτες πωλητές, τους οποίους δε γνωρίζετε, ακόμη και εάν αυτοί αποκαλύπτουν τα προσωπικά τους στοιχεία ή τον αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού,

να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν εντοπίζετε αγγελίες πώλησης οχημάτων σε δελεαστικές τιμές, ως «ευκαιρία αγοράς»,

να αποφεύγετε, κατά προτίμηση, τις συναλλαγές με πρόσωπα τα οποία παρέχουν στοιχεία επικοινωνίας εκτός Ελλάδας,

σε κάθε περίπτωση να επιδιώκετε τη διασταύρωση του αληθούς της πώλησης οχήματος, την τεχνική εξέταση του (σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο κατά προτίμηση) προ της συναλλαγής καθώς και την επίδειξη της άδειας κυκλοφορίας του, με σκοπό τον, κατά το δυνατό, αποκλεισμό περίπτωσης κλεμμένου οχήματος,

να επιδιώκετε ο προγραμματισμός συναντήσεων (ραντεβού) για επίδειξη του οχήματος να γίνεται σε πολυσύχναστα μέρη και σημεία και όχι σε ερημικές τοποθεσίες, για λόγους ασφαλείας,

σε περίπτωση επιθυμίας δοκιμής του οχήματος από τον υποψήφιο αγοραστή (test drive), να επιδιώκετε την παρουσία σας ως συνοδηγού ή συνεπιβάτη, για την αποφυγή ενδεχόμενης κλοπής του,

ενδείκνυται η αποθήκευση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της αγγελίας (URL) σε περίπτωση αγοράς οχήματος, με σκοπό την κατοχή ηλεκτρονικών πειστηρίων, προς διευκόλυνση του έργου των διωκτικών αρχών σε ενδεχόμενη εξαπάτηση, καθώς υφίσταται πιθανότητα άμεσης διαγραφής της σχετικής αγγελίας,

σε περίπτωση καταβολής μετρητών, να επιδιώκεται η επιτόπια κατάθεσή τους στο Τραπεζικό Κατάστημα, όπου τηρείται ο λογαριασμός του πωλητή, προκειμένου να ελέγχεται η γνησιότητα του συνόλου των τραπεζογραμματίων,

κατά προτίμηση, η καταβολή του ποσού (με οποιονδήποτε τρόπο) να πραγματοποιείται σε ελάχιστο χρόνο, πριν τη διαδικασία μεταβίβασης του οχήματος,

πριν την ολοκλήρωση όλων των σχετικών διαδικασιών να εξασφαλίζεται η φυσική παρουσία του οχήματος και να αποφεύγεται η παράδοση των κλειδιών του στον υποψήφιο αγοραστή.

Οι παραπάνω συμβουλές αφορούν και στις περιπτώσεις αγοραπωλησίας ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για οχήματα.

Οι πολίτες παρακαλούνται να ενημερώνουν άμεσα τις Αστυνομικές Αρχές σε κάθε περίπτωση που αντιλαμβάνονται ή διαπιστώνουν τέτοιες συμπεριφορές. Μπορούν να απευθύνονται στα Αστυνομικά Τμήματα ή Υπηρεσίες Ασφαλείας της περιοχής τους, ενώ για άμεση αστυνομική επέμβαση μπορούν να επικοινωνούν με την Άμεση Δράση, καλώντας τον τριψήφιο τηλεφωνικό αριθμό «100».

Περισσότερες, χρήσιμες πληροφορίες για την αποφυγή περιπτώσεων απάτης καθώς και η μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι δράστες, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: www.hellenicpolice.gr.