Εξιχνιάστηκε άμεσα διάρρηξη καταστήματος στα Ιωάννινα

Εξιχνιάστηκε σε άμεσο χρόνο από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων κλοπή, που έλαβε χώρα πρώτες πρωινές ώρες προχτες (5-12-2025) στα Ιωάννινα.

Ειδικότερα, σήμερα νωρίς το πρωί, καταγγέλθηκε από ιδιοκτήτη ζαχαροπλαστείου ότι λίγη ώρα νωρίτερα, άγνωστος είχε διαρρήξει την είσοδο του καταστήματος, από όπου στη συνέχεια αφαίρεσε από την ταμειακή μηχανή και από ανασφάλιστο χρηματοκιβώτιο το συνολικό ποσό των -1.050- ευρώ.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν άμεσα ημεδαπό για την εμπλοκή του στη διάρρηξη, προχωρώντας στη συνέχεια στη σύλληψή του.

Ο ημεδαπός οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.