Εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις ληστείας και κλοπών από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου

Μετά από επιστάμενη και μεθοδική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις ληστείας και κλοπών που τελέστηκαν στην ευρύτερη περιοχή εδαφικής αρμοδιότητάς τους.

Ειδικότερα, από την αστυνομική έρευνα, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία (2) ημεδαπών ηλικίας 33 και 24 ετών, οι οποίοι ενέχονται, κατά περίπτωση, σε (1) περίπτωσης ληστείας, (3) περιπτώσεις διακεκριμένης κλοπής και (1) περίπτωση κλοπής.

Διαβάστε επίσης

Οι παραπάνω πράξεις έλαβαν χώρα το χρονικό διάστημα από αρχές Δεκεμβρίου 2024 έως αρχές Σεπτεμβρίου 2025 σε περιοχές του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, κατά τις οποίες οι δράστες αποκόμισαν συνολικά (4) χρυσά κοσμήματα καθώς και το χρηματικό ποσό των (1.900) ευρώ.

Οι σχετικές δικογραφίες θα υποβληθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.