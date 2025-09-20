Εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις κλοπών και απάτης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών

Έπειτα από επιστάμενη και μεθοδική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών, εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις κλοπών και απάτης, που τελέστηκαν σε περιοχές της εδαφικής τους αρμοδιότητας.

Ειδικότερα, από την αστυνομική έρευνα, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 5 ημεδαπών και 4 αλλοδαπών, οι οποίοι ενέχονται, κατά περίπτωση, σε 5 περιπτώσεις κλοπών (διάρρηξη σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών, διάρρηξη εταιρείας, περίπτωση κλοπής με το πρόσχημα οφειλής χρηματικού ποσού από συγγενικό πρόσωπο και 2 περιπτώσεις με τη μέθοδο της απασχόλησης), καθώς και 1 περίπτωση απάτης με το πρόσχημα δικαιώματος επιδόματος.

Τα παραπάνω αδικήματα τελέστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και αφαιρέθηκε συνολικά το χρηματικό ποσό των 28.560 ευρώ.

Οι σχετικές δικογραφίες θα υποβληθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.