Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις κλοπών και απάτης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών

15:19 | 20/09/2025

Έπειτα από επιστάμενη και μεθοδική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών, εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις κλοπών και απάτης, που τελέστηκαν σε περιοχές της εδαφικής τους αρμοδιότητας.

Ειδικότερα, από την αστυνομική έρευνα, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 5 ημεδαπών και 4 αλλοδαπών, οι οποίοι ενέχονται, κατά περίπτωση, σε 5 περιπτώσεις κλοπών (διάρρηξη σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών, διάρρηξη εταιρείας, περίπτωση κλοπής με το πρόσχημα οφειλής χρηματικού ποσού από συγγενικό πρόσωπο και 2 περιπτώσεις με τη μέθοδο της απασχόλησης), καθώς  και 1 περίπτωση απάτης με το πρόσχημα δικαιώματος επιδόματος.

Τα παραπάνω αδικήματα τελέστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και αφαιρέθηκε συνολικά το χρηματικό ποσό των 28.560 ευρώ.

Οι σχετικές δικογραφίες θα υποβληθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

