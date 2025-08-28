Εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις απάτης και κλοπών από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης

Πέραν της αστυνόμευσης του Νομού Θεσσαλονίκης με πεζές και εποχούμενες περιπολίες, συστηματικές και στοχευμένες δράσεις που οδηγούν σε αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης διενεργούν έρευνες σχετικά με υποθέσεις που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, έπειτα από μεθοδική και επισταμένη έρευνα σχημάτισαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, σε βάρος οκτώ ατόμων, τα οποία ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τεσσάρων περιπτώσεων απάτης και δύο περιπτώσεων διαρρήξεων – κλοπών, πράξεις που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 30 Ιουλίου του 2024 έως 13 Ιουνίου του 2025, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θέρμης.

Το χρηματικό ποσό που απέσπασαν από τα θύματά τους ανέρχεται σε 5.000 ευρώ, ενώ η αξία των κλοπιμαίων υπολογίζεται σε 464,44 ευρώ.

Οι σχετικές δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.