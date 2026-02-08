Εξιχνιάστηκαν κλοπές κοσμημάτων σε οικίες

Εξιχνιάστηκαν, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, τρεις υποθέσεις κλοπών, που διαπράχθηκαν σε οικίες στην Αιτωλοακαρνανία.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένες κλοπές σε βάρος τριών ανδρών (δυο ημεδαποί – ένας αλλοδαπός), τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι στις 09-09-2025 διέπραξαν τρεις κλοπές (δυο τετελεσμένες – μια απόπειρα), σε οικίες σε περιοχές του Αγρινίου και του Αιτωλικού, αφαιρώντας κοσμήματα, η αξία των οποίων υπερβαίνει τις -5.000- ευρώ.

Για τη διερεύνηση των περιστατικών, διενεργήθηκαν εμπεριστατωμένες έρευνες από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, με αποτέλεσμα την εξιχνίαση των κλοπών και την ταυτοποίηση των κατηγορουμένων.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.