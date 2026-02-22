Εξιχνιάστηκαν κλοπές από 2 οικίες στην Ημαθία

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας με τη συνδρομή των αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης εξιχνιάστηκαν κλοπές από 2 οικίες που έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2025 έως τον περασμένο Ιανουάριο σε περιοχές της Ημαθίας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 ημεδαπών ανδρών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, οι προαναφερόμενοι άνδρες, τον περασμένο Ιανουάριο διέρρηξαν μονοκατοικία και την αποθήκη της οικίας σε περιοχή της Ημαθίας και αφαίρεσαν ηλεκτρονικές συσκευές και ηλεκτρικά εργαλεία, συνολικής αξίας 800 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το χρονικό διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2025 έως τον περασμένο Ιανουάριο, διέρρηξαν ακόμα μια οικία σε άλλη περιοχή της Ημαθίας και αφαίρεσαν ηλεκτρικά εργαλεία και διάφορα άλλα αντικείμενα, συνολικής αξίας 900 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα.

Επίσης προέκυψε ότι ο ένας εκ των 2 ανδρών, τον περασμένο Ιούλιο αφαίρεσε από την ανωτέρω οικία μια ηλεκτρονική συσκευή, αξίας 250 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα.

Μέρος των κλοπιμαίων, αποδόθηκε στους νόμιμους κατόχους τους.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.