Εξιχνιάστηκαν διαρρήξεις εκκλησιών από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας

Εξιχνιάστηκαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας διαρρήξεις που έλαβαν χώρα σε εκκλησίες στην Άρτα και στη Φιλιππιάδα Πρέβεζας, την 27 και 29-11-2025, αντίστοιχα.

Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών ημεδαπών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι, με διαφορετική σε κάθε περίπτωση σύνθεση, παραβίασαν παγκάρια των ναών, από όπου αφαίρεσαν μικρά χρηματικά ποσά.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.