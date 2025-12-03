PoliceNET of Greece logo
Εξιχνιάστηκαν διαρρήξεις εκκλησιών από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας

18:39 | 03/12/2025

Εξιχνιάστηκαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας διαρρήξεις που έλαβαν χώρα σε εκκλησίες στην Άρτα και στη Φιλιππιάδα Πρέβεζας, την 27 και 29-11-2025, αντίστοιχα.

Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών ημεδαπών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι, με διαφορετική σε κάθε περίπτωση σύνθεση, παραβίασαν παγκάρια των ναών, από όπου αφαίρεσαν μικρά χρηματικά ποσά.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

