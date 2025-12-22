Εξιχνιάστηκαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας 7 περιπτώσεις κλοπών-διαρρήξεων οικιών

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας εξιχνιάστηκαν -7- περιπτώσεις κλοπών-διαρρήξεων οικιών σε Κορινθία και Αχαΐα.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 38χρονου για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση ενώ αναζητούνται ακόμα -4- δράστες.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, ο 38χρονος τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, με τη συνδρομή ακόμα -4- ατόμων, παραβίαζε κεντρικές θύρες οικιών όπου εισέρχονταν και αφαιρούσε κοσμήματα και χρυσαφικά ενώ για τη μετάβασή τους σε Αχαΐα και Κορινθία χρησιμοποιούσε όχημα που είχε ενοικιάσει.

Από την προανάκριση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας εξιχνιάστηκαν -7- περιπτώσεις κλοπών οικιών σε Αχαΐα και Κορινθία ενώ το οικονομικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των -16.000- ευρώ.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.