Εξιχνιάστηκαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου 12 περιπτώσεις κλοπών

Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, 10 περιπτώσεις κλοπών και 2 απόπειρες αυτών σε οικίες, στην ευρύτερη περιοχή του Ναυπλίου.

Για τις υποθέσεις αυτές, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, 3 ανήλικοι ημεδαποί και 28χρονη ημεδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατταν διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και απόπειρες αυτών και για το κατά περίπτωση αδίκημα παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, στις 3.9.2025 το πρωί στο Ναύπλιο, -2- ανήλικοι ημεδαποί, εκμεταλλευόμενοι την απασχόληση ημεδαπής σε λαϊκή αγορά, αφαίρεσαν από αυτή χρυσαφικό και τράπηκαν σε φυγή, πλην όμως ο ένας εξ αυτών ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Αργολίδας, ο οποίος βρισκόταν εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας.

Στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης που διεξήχθη από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, προέκυψε ότι οι ανωτέρω, μαζί με ακόμα -2- συνεργούς τους, 28χρονη ημεδαπή και ανήλικο ημεδαπό, από τα μέσα του μηνός Αυγούστου του τρέχοντος έτους, είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με σκοπό την τέλεση κλοπών σε οικίες στην ευρύτερη περιοχή του Ναυπλίου.

Συγκεκριμένα, είχαν διαπράξει συνολικά -10- περιπτώσεις κλοπών και -2- περιπτώσεις απόπειρας κλοπής σε οικίες, όπου είχαν αφαιρέσει, μεταξύ άλλων, κοσμήματα, χρήματα καθώς και -2- κυνηγετικά όπλα, αποκομίζοντας έτσι παράνομο περιουσιακό όφελος, που ξεπερνά τις -20.000- ευρώ.

Κατόπιν οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης από τους ανωτέρω αστυνομικούς που πραγματοποιήθηκε την 3-4.9.2025, εντοπίστηκαν η 28χρονη και οι έτεροι -2- ανήλικοι και συνελήφθησαν, ενώ συνελήφθη ακόμα 31χρονη ημεδαπή, μητέρα ενός εκ των ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας του.

Τέλος, κατασχέθηκαν -2- οχήματα, ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.