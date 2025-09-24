Εξιχνιάστηκαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου 4 περιπτώσεις κλοπών-διαρρήξεων και ληστειών

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου διακριβώθηκε η δράση 40χρονου ημεδαπού που διέπραττε κλοπές-διαρρήξεις και ληστείες σε καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. μεσημβρινές ώρες της 12-9-2025 στο Ζεφύρι και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και ληστεία κατ’ εξακολούθηση, παράβαση του νόμου περί όπλων και απείθεια.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 12-9-2025 ο κατηγορούμενος με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε από υπάλληλο καταστήματος στην περιοχή του Πειραιά χρηματικό ποσό και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Περιπολούντες αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να οδηγεί δίκυκλο στην περιοχή του Ζεφυρίου και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου διαπιστώθηκε ότι για το εν λόγω δίκυκλο είχε δηλωθεί κλοπή την 3-9-2025 στην περιοχή του Κερατσινίου.

Στη συνέχεια, ο 40χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, ο 40χρονος το τελευταίο δίμηνο, διέπραττε κλοπές-διαρρήξεις και ληστείες σε καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και διάφορα αντικείμενα.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου βρέθηκε, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκε ρουχισμός που είχε χρησιμοποιήσει για την τέλεση κλοπών.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -4- περιπτώσεις κλοπών-διαρρήξεων και ληστειών στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.