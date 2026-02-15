Εξιχνιάστηκαν 6 περιπτώσεις κλοπών από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου

Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, -6- περιπτώσεις κλοπών, στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Κορινθίων.

Για τις υποθέσεις αυτές, συνελήφθησαν προχθες (13.2.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Βέλου-Βόχας, από ανωτέρω αστυνομικούς, -2- ημεδαποί, ηλικίας 26 και 38 ετών, αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστο συνεργό τους.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανάκριση και ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων, οι συλληφθέντες, χρησιμοποιώντας όχημα, κατά το χρονικό διάστημα από 8.10.2025 έως την 13.2.2026, διέπραξαν -6- περιπτώσεις κλοπών σε οικίες στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Κορινθίων από όπου αφαίρεσαν μεταξύ άλλων, χρήματα, κοσμήματα, εργαλεία, τμήματα παροχής ρεύματος καθώς και χάλκινα-μπρούτζινα αντικείμενα, προκαλώντας παράλληλα και φθορές.

Υπολογίζεται ότι η συνολική αξία των αφαιρεθέντων καθώς και των φθορών που προκλήθηκαν ξεπερνά το ποσό των -21.500- ευρώ.

Τέλος, στην κατοχή του 26χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε -1- κινητό ενώ επίσης κατασχέθηκε και ανωτέρω όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων και την ταυτοποίηση του άγνωστου συνεργού τους.