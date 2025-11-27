Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νάουσας, εξιχνιάστηκαν 6 κλοπές από οικίες, εκ των οποίων 3 απόπειρες, που έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από 3 έως 13 Νοεμβρίου 2025 σε περιοχές της Ημαθίας, της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός αλλοδαπού άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής.

Ειδικότερα, ο προαναφερόμενος άνδρας μαζί με 2 συνεργούς του, χρησιμοποιώντας εκμισθωμένα οχήματα, πραγματοποιούσαν απογευματινές ώρες κλοπές από οικίες, κυρίως με τη μέθοδο της αναρρίχησης σε μπαλκόνια.

Συνολικά διέρρηξαν 3 οικίες σε περιοχές της Ημαθίας, της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης, αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των 34.200 ευρώ και κοσμήματα αξίας 2.500 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση των παθόντων.

Επίσης, προσπάθησαν να διαπράξουν ακόμη 3 κλοπές από οικίες σε περιοχές της Ημαθίας, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αφαιρέσουν οτιδήποτε .

Ένα από το οχήματα που χρησιμοποιούσαν, εντοπίστηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και από το εσωτερικό του κατασχέθηκε, μεταξύ άλλων, γάντια, κατσαβίδια και το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.