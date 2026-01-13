Εξιχνιάστηκαν 31 περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών σε αποθήκες και υπόγεια οικιών

Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου, -31- περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών αυτών, σε αποθήκες και υπόγεια οικιών, στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου.

Για τις υποθέσεις αυτές, κατηγορείται 41χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, η οποία περιλαμβάνει ακόμη -2- άγνωστους συνεργούς του.

Στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης, που διεξήχθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών και στοιχείων, προέκυψε ότι ο ανωτέρω μαζί με ακόμη -2- άγνωστους συνεργούς του, κατά το χρονικό διάστημα από αρχές Φεβρουαρίου του έτους 2024 έως το Μάιο του ίδιου έτους, είχαν διαπράξει συνολικά -18- περιπτώσεις κλοπών και -13- απόπειρες αυτών, σε αποθήκες οικιών, όπου αφαίρεσαν, χρηματικό ποσό, δοχεία με ελαιόλαδο, εργαλεία, καθώς και διάφορα αντικείμενα.

Τέλος, από την εγκληματική τους δράση είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, που ανέρχεται στις -33.000- ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων και την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών του.