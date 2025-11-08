Εξιχνιάστηκαν 2 τηλεφωνικές απάτες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας

Μετά από αναλυτική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, εξιχνιάστηκαν 2 τηλεφωνικές απάτες, που έγιναν σε βάρος 2 ηλικιωμένων, τον περασμένο Αύγουστο στη Βέροια.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 3 ημεδαπών ανδρών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, συνεργός τους τηλεφώνησε την ίδια ημέρα σε 2 ηλικιωμένους, προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι πρέπει να γίνει καταγραφή των κοσμημάτων και χρημάτων που έχουν στο σπίτι, προκειμένου να λάβουν κρατικό επίδομα.

Με αυτόν τον τρόπο, κατάφεραν να τους αποσπάσουν κοσμήματα συνολικής αξίας 16.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 450 ευρώ, σύμφωνα με δηλώσεις των παθόντων.

Όπως διαπιστώθηκε, ο ανωτέρω άνδρας έχοντας το ρόλο του «εισπράκτορα», παρέλαβε τα προαναφερόμενα κοσμήματα και χρήματα, ακολουθώντας τηλεφωνικές οδηγίες του δεύτερου ημεδαπού άνδρα, τα οποία στη συνέχεια παρέδωσε σε αυτόν και στον τρίτο ημεδαπό άνδρα.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών τους, όσο και την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.