Εξιχνιάστηκαν 2 περιπτώσεις κλοπών, σε οικίες από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής Λέσβου

Εξιχνιάστηκαν, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Αγίας Παρασκευής Λέσβου, -2- περιπτώσεις κλοπών σε οικίες, που διαπράχθηκαν κατά τον τελευταίο μήνα, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στη Λέσβο.

Ταυτοποιήθηκε 21χρονος ημεδαπός για την εμπλοκή του στις υποθέσεις αυτές και σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής, καθώς και για παραβίαση σφραγίδας που έθεσε αρμόδια Αρχή.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο ταυτοποιηθείς δράστης, ενεργώντας βραδινές κυρίως ώρες, μπήκε σε -2- οικίες στην παραπάνω περιοχή και αφαίρεσε κατά περίπτωση, τιμαλφή (μενταγιόν, μετάλλια, κονκάρδες), κιάλια και χαρτονόμισμα (δολάριο Η.Π.Α.).

Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκε και κατασχέθηκε το σύνολο των κλοπιμαίων, ενώ σε μία εκ των οικιών είχε τεθεί σφραγίδα αρμόδιας Αρχής, την οποία ο δράστης παραβίασε.

Την προανάκριση και τις έρευνες διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής Λέσβου.