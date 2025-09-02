Εξιχνιάστηκαν 2 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων στη Λέσβο

Εξιχνιάστηκαν, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Ερεσού – Αντίσσης, -2- περιπτώσεις κλοπών οχημάτων, που διαπράχθηκαν κατά το προηγούμενο τριήμερο στη Λέσβο.

Ταυτοποιήθηκε για την εμπλοκή του στις υποθέσεις αυτές, ημεδαπός (32χρονος), σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων προέκυψε ότι, ο προαναφερόμενος δράστης αφαίρεσε, κατά περίπτωση, Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο και δίκυκλη μοτοσικλέτα, που ήταν σταθμευμένα στην ευρύτερη περιοχή της Μυτιλήνης και στην περιοχή της Σκάλας Ερεσού αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο των ερευνών για τις υποθέσεις αυτές, βρέθηκαν τα συγκεκριμένα οχήματα στην ευρύτερη περιοχή της Ερεσού στη Λέσβο.

Το προανακριτικό έργο και τις έρευνες διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Ερεσού – Αντίσσης.