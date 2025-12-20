Εξιχνιάστηκαν 17 περιπτώσεις κλοπών στη Μεσσηνία

Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, 17περιπτώσεις κλοπών σε οικίες και ξενοδοχείο, στην Καλαμάτα.

Για τις υποθέσεις αυτές, συνελήφθη προχθες (18.12.2025) το πρωί, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, 45χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς όπως προέκυψε στερούταν νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη Χώρα.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της μεθοδικής και εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης που διεξήχθη από τους ανωτέρω αστυνομικούς και μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, εξακριβώθηκε ότι ο 45χρονος, κατά το χρονικό διάστημα από την 16.11.2025 έως την 17.12.2025, διέπραξε συνολικά -17- περιπτώσεις κλοπών σε οικίες και ξενοδοχείο, στην Καλαμάτα.

Πιο συγκεκριμένα, ως προς τον τρόπο δράσης του και την μεθοδολογία του, ο 45χρονος, εντόπιζε οικίες στην Καλαμάτα, εισερχόταν εντός κυρίως δια αναρρίχησης και πάντοτε κατά τη νυχτερινή κατάκλιση παθόντων, από τις οποίες αφαιρούσε κυρίως χρυσαφικά, κοσμήματα, χρήματα, τιμαλφή καθώς και προσωπικά αντικείμενα, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων διοχέτευε μέσω λεωφορείου της γραμμής Καλαμάτα – Τίρανα σε συγγενικά του πρόσωπα.

Τέλος, σε έρευνα που έγινε σε οικία καθώς και στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, διαρρηκτικά εργαλεία, γάντια, μαντήλια απόκρυψής χαρακτηριστικών προσώπου, καθώς και ρουχισμός, τιμαλφή, κινητά τηλέφωνα, χρήματα και τσάντες, μέρος των οποίων αποδόθηκε στους παθόντες.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής του σε άλλες παρόμοιες πράξεις.