Εξιχνιάστηκαν 16 περιπτώσεις κλοπών και μία απάτη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου

Μετά από επιστάμενη και μεθοδική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις κλοπών και απάτης με υπολογιστή που τελέστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, από την αστυνομική έρευνα, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 8 ημεδαπών και 6 αλλοδαπών, οι οποίοι ενέχονται, κατά περίπτωση, σε 5 κλοπές στο δρόμο, 4 κλοπές εντός καταστημάτων, 3 διαρρήξεις οικιών-καταστημάτων, 2 κλοπές τροχοφόρων και 1 περίπτωση απάτης με υπολογιστή.

Διαβάστε επίσης

Τα προαναφερόμενα αδικήματα έλαβαν χώρα από τέλη Δεκεμβρίου του 2023 έως μέσα Ιουλίου 2024. Αφαιρέθηκαν συνολικά 920 ευρώ, χρυσαφικά, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, προϊόντα καταστημάτων, διάφορα προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα, καθώς και τραπεζικές κάρτες με τις οποίες προέβησαν σε συναλλαγές συνολικής αξίας 177 ευρώ.

Οι σχετικές δικογραφίες θα υποβληθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.