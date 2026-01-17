Εξιχνιάσθηκε υπόθεση κλοπής που τελέσθηκε σε βάρος 79χρονου στην πόλη της Κοζάνης

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης υπόθεση κλοπής που διαπράχθηκε την 30-12-2025 από 31χρονο αλλοδαπό, στην πόλη της Κοζάνης.

Ειδικότερα, μετά από έρευνα των προαναφερόμενων αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι, την 30-12-2025 βραδινές ώρες, στην Κοζάνη, 31χρονος αλλοδαπός πλησίασε 79χρονο ημεδαπό και αφού του παρουσίασε ψευδή γεγονότα ως αληθή, κατάφερε να πείσει αυτόν, να του επιτρέψει την είσοδο στην οικία του, όπου εκεί χωρίς να γίνει αντιληπτός με τη μέθοδο της απασχόλησης, κατάφερε και αφαίρεσε από δύο μπουφάν, συνολικά το χρηματικό ποσό των -125- ευρώ, -3- κάρτες τραπέζης και προσωπικό έγγραφο του 79χρονου.

Ακολούθως, ο 31χρονος πραγματοποίησε με τις προαναφερόμενες κάρτες, συνολικά -5- ανέπαφες συναλλαγές, σε πρακτορείο ΟΠΑΠ, που βρίσκεται σε περιοχή της Κοζάνης.

Έπειτα από αστυνομική έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων των προαναφερόμενων αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 31χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, για το αδίκημα της κλοπής.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλήματος Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.