Εξιχνιάσθηκε υπόθεση κλοπής ημιρυμουλκούμενου (επικαθήμενου) Δημοσίας Χρήσης, που τελέσθηκε σε περιοχή της Κοζάνης

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, υπόθεση κλοπής ημιρυμουλκούμενου (επικαθήμενου) Δημοσίας Χρήσης, που διαπράχθηκε την 03-12-2025, σε περιοχή της Κοζάνης.

Ειδικότερα, μετά από έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων των προαναφερόμενων αστυνομικών ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 61χρονου ημεδαπού, ο οποίος βραδινές ώρες της 03-12-2025 αφαίρεσε από περιοχή της Κοζάνης, ημιρυμουλκούμενου (επικαθήμενου) Δημοσίας Χρήσης, ιδιοκτησίας εταιρείας.

Διαβάστε επίσης

Το αφαιρεθέν ημιρυμουλκούμενο βρέθηκε βραδινές ώρες της 10-12-2025, σε περιοχή της Πτολεμαΐδας, από προαναφερόμενους αστυνομικούς, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, η οποία αφού κατασχέθηκε, αποδόθηκε νομότυπα σε εκπρόσωπο της εταιρείας.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλήματος Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.