Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εξιχνιάστηκε υπόθεση εμπρησμού που έλαβε χώρα μεταμεσονύκτιες ώρες της 19-1-2026 σε κτιριακές εγκαταστάσεις εργοστασίου και -3- εταιρειών στην περιοχή των Αχαρνών.

Για την υπόθεση συνελήφθη, κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης της ανωτέρω Υπηρεσίας μεσημβρινές ώρες της 19-1-2026 εντός οικισμού στην περιοχή των Αχαρνών, 37χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό, διακεκριμένες κλοπές και κοινώς επικίνδυνη βλάβη.

Στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού κλοπής και εμπρησμού σε εγκαταστάσεις εργοστασίου και -3- εταιρειών στην περιοχή των Αχαρνών, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, οι οποίοι διενεργώντας επίμονη και ενδελεχή προανακριτική έρευνα και κατόπιν αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων ταυτοποίησαν άμεσα και συνέλαβαν τον 37χρονο δράστη.

Ειδικότερα, ο δράστης μεταμεσονύκτιες ώρες της 19-1-2026, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του προσέγγισε, επιβαίνοντας σε ποδήλατο, εργοστάσιο στην περιοχή των Αχαρνών με σκοπό την κλοπή χαλκοσωλήνων.

Κατά τη διαδικασία αφαίρεσης των χαλκοσωλήνων, προκάλεσε πυρκαγιά η οποία άμεσα επεκτάθηκε στις κτιριακές εγκαταστάσεις παρακείμενων εταιρειών, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, αφού προηγουμένως απέκρυψε σε κάδο σωλήνες χαλκού που είχε αφαιρέσει, με σκοπό να επιστρέψει σε μεταγενέστερο χρόνο και να τους μεταφέρει δίχως να γίνει αντιληπτός.

Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν -3- περιπτώσεις κλοπών, καθώς και ληστεία σε βάρος ανηλίκου στην περιοχή των Αχαρνών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.