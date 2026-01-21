Συγχαρητήρια στους αστυνομικούς που υπηρετούν στο Αστυνομικό Τμήμα Ιάσμου-Ροδόπης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει δημοσίως τα θερμά του συγχαρητήρια στους συναδέλφους μας που υπηρετούν στο Αστυνομικό Τμήμα Ιάσμου-Ροδόπης, οι οποίοι την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 ,έπειτα από συντονισμένες ενέργειες κατόρθωσαν να συλλάβουν έναν αλλοδαπό, μέλος σπείρας ο οποίος εμπλέκεται σε δύο υποθέσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων, οι οποίες έλαβαν χώρα την 16-01-2026. Ο δράστης δρούσε ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που ειδικευόταν στις τηλεφωνικές απάτες και είχε το ρόλο του «εισπράκτορα».

Ο υψηλός επαγγελματισμός καθώς και ο ζήλος που επέδειξαν οι συνάδελφοί μας οδήγησαν σε άμεσα αποτελέσματα και απέδειξαν έμπρακτα για μία ακόμη φορά ότι η ανομία δεν είναι ανεκτή και ότι οι παραβάτες του Νόμου δεν μπορούν να δρουν ανενόχλητοι στην περιφέρειά μας.

Με την επιτυχία τους αυτή απέσπασαν τα ευμενή σχόλια των συμπολιτών μας εμπεδώνοντας ταυτόχρονα το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων του νομού μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.