Εξιχνιάσθηκε υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε στην πόλη της Καστοριάς

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, υπόθεση απάτης, που τελέστηκε σε βάρος 64χρονου ημεδαπού.

Ειδικότερα, ο ανωτέρω κατήγγειλε ότι, τον Ιούλιο του 2025, εξαπατήθηκε, διότι επικοινώνησε με άγνωστο άτομο για αγορά χρυσού νομίσματος, που εντόπισε σε ηλεκτρονική αγγελία και αφού πείσθηκε, κατέθεσε σε τραπεζικό λογαριασμό, το χρηματικό ποσό των -600- ευρώ για την αγορά του, χωρίς ωστόσο αυτή να ολοκληρωθεί.

Από τη συνδυαστική μελέτη και αξιοποίηση των στοιχείων που συνελέγησαν στο πλαίσιο της διενεργηθείσας αστυνομικής έρευνας και προανάκρισης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 49χρονου ημεδαπού, ο οποίος είναι κάτοχος του τραπεζικού λογαριασμού που μεταφέρθηκε το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για απάτη.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.